Zulte Waregem communiceert over blessure van Tambedou

De verdediger moest tegen Westerlo al na een kwartier het veld verlaten.

Modou Tambedou moest na een kwartier het veld geblesseerd verlaten bij Zulte Waregem. Het stond toen al 1-0 achter en verloor uiteindelijk met 2-0 van Westerlo.

Zulte Waregem heeft nu een gecommuniceerd over de blessure van Tambedou. "Modou Tambedou verliet gisteren de wedstrijd met een blessure aan de enkel. Verdere onderzoeken moeten aantonen hoe ernstig de blessure is. We wensen Modou een snel herstel."

Hoe lang de Senegalees buiten strijd is, is dus nog niet zeker.