Jelle Vossen na alweer nieuwe nederlaag voor Zulte Waregem: "Dit verdienen we niet"

Zulte Waregem verloor tegen Westerlo al voor de vierde keer op een rij en blijft alleen laatste.

Al na tien minuten moest Zulte Waregem achtervolgen na een goal van Nacer Chadli. Twee minuten na de rust kreeg het ook nog eens de 2-0 tegen van Foster.

Jelle Vossen reageerde na afloop dan ook teleurgesteld. “Dit verdienen we niet. In de eerste helft spelen we meer dan degelijk mee. We dwingen zo'n 10 hoekschoppen af. We krijgen kansen om de score te openen, maar het is Westerlo dat zijn eerste meteen afmaakt. Heel frustrerend”, zegt hij bij Sporza.

"We geloofden dat we het tij konden keren na de pauze. Ik vond ons heel goed in de wedstrijd zitten, maar opnieuw slikken we weer een vroeg doelpunt." Een kwartier voor tijd knalde Vossen keihard op de lat, maar de bal botste voor de lijn.

"Dat zegt veel over de periode die we nu meemaken. Vorig seizoen zat die in de kruising. In de zone van de waarheid was het net niet voor ons. Dat is heel zuur. Hopelijk verandert het heel snel", besluit de aanvaller.