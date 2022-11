Hoefkens zag Club het moeilijk hebben met fysiek Patro: "We moeten meer doen, dat steekt niemand weg"

Club Brugge had verlengingen nodig tegen Patro Eisden en haalde het uiteindelijk dankzij twee goals van Noa Lang. Maar Carl Hoefkens was niet blind voor wat er niet goed liep.

Hoefkens had zijn ploeg gewaarschuwt voor de match. “We wisten dat zij fysiek een moeilijk bespeelbare ploeg zijn”, aldus Carl Hoefkens in HNB. “Ik vergelijk het met een FA Cup-wedstrijd: het werd een echte fysieke slag. Het moet in balbezit beter bij ons, we hadden het moeilijk om de ruimtes te vinden. We moeten meer doen, dat steekt niemand weg."

Al kan hij bouwen op de mentaliteit. "Maar het is wel zo dat ik karakter heb gezien van mijn ploeg. Ik wil Patro feliciteren met de manier waarop zij vandaag gespeeld hebben. Of het erover was? Op bepaalde momenten misschien een klein beetje, maar dat mag. Ze hebben het recht om ons zo op te vangen. Tegen Antwerp gaan we zeker meer moeten brengen.”