Massimo Bruno is held van KV Kortrijk en loodst zijn ploeg na moeilijke avond bij RWDM naar achtste finales

KV Kortrijk mag Massimo Bruno enorm dankbaar zijn. RWDM maakte het de Kerels erg moeilijk, maar dankzij de treffers van Bruno gaat KVK naar de achtste finales van de beker en kan de crisissfeer een klein beetje gaan liggen.

Zoals aangekondigd gooide Čustović zijn ploeg grondig door mekaar: liefst zeven wijzigingen vielen er te tellen. Het was voor de spelers die een basisplaats kregen ook even zoeken, want RWDM was de enige ploeg die dreigde in het openingskwartier. Het schakelde vooral een paar keer erg snel om. Na één van die omschakelingen schoot Plange voorlangs.

Veel gevaarlijker dan dat zou het niet worden in het verdere verloop van de eerste helft. Kortrijk herstelde het evenwicht en ging het balbezit opeisen. Aan kansen geraakten de Kerels niet echt en langs de andere kant had de nummer 2 uit de Challenger Pro League niet dezelfde impact als in het wedstrijdbegin. Gevolg: de partij kabbelde richting een 0-0-ruststand.

In het begin van de tweede helft kwam er wel wat meer animo en het was opnieuw RWDM dat hiervoor zorgde. Eerst ontsnapte Kortrijk nog bij een schot van Challouk tegen de dwarsligger en Vandenberghe die nadien al dan niet over de lijn een kopbal wegwerkte. Er werd alleszins op dat moment geen doelpunt toegekend, maar enkele minuten later was dat wel het geval.

Botella profiteerde van Kortrijks balverlies en schoot de 1-0 tegen de touwen. Ondertussen bleef KVK het toch o zo moeilijk hebben om een kans bij mekaar te voetballen. Een kleine twintig minuten voor affluiten lukte het dan toch: de voorzet van uitgerekend D'haene werd door invaller Bruno in de verste hoek getikt (1-1). Alles dus te herdoen.

RWDM legde zich nog niet neer bij de verlengingen en ging meteen op zoek naar een nieuwe voorsprong. De gretig ingevallen Biron had die op het bord moeten brengen aan de tweede paal, maar besloot van dichtbij onbegrijpelijk op de paal. Aanvallende intenties zijn één ding, efficiënt zijn iets anders. Dat was Bruno wel: de invaller loodste KVK met zijn tweede van de avond een ronde verder. Messaoudi lukte in het slot nog de 1-3.