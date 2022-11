Lamkel Zé komt terug op woelige periode bij Antwerp: "Ze geloofden me niet dat het voor opschudding op sociale netwerken ging zorgen..."

Didier Lamkel Zé is uiteraard één van de kleurrijkste figuren in ons voetbal. Na zijn interview waarin hij zei dat hij Kortrijk in januari verlaat, werd hij weer aan de kant gezet. Niet voor de eerste keer, want ook bij Antwerp gebeurde dat. Op die gebeurtenissen kwam hij nog eens terug bij de RTBF.

Zijn periode bij Antwerp werd gekenmerkt door heel veel incidenten. "Er waren veel misverstanden, en die werden opgeblazen door de Antwerpse pers. Ik sprak geen Vlaams, er waren clans in de kleedkamer: iedereen at aan verschillende tafels, de Vlamingen, Franstaligen, Afrikanen... Spelers gingen praten achter mijn rug om met hun journalistenvrienden, die mijn imago echt hebben aangetast", vertelt hij.

"Het is dus tijd om België achter mij te laten en ergens anders heen te gaan. Maar mijn eerste twee jaar in Antwerpen waren geweldig! Ik hield van de club, ik hield van het publiek en het is daar, met een coach als Laszlo Bölöni, dat ik heb leren verdedigen. Want anders, ik erken het, voetbal is voor mij eerst aanvallen en doelpunten maken."

Maar dan kwam het incident met het Anderlecht-truitje. Midden in de wintermercato kwam hij op de club aan zo uitgerust. "Ik, in de tijd van Ivan Leko, ik wilde vertrekken... en dat heb ik hem gezegd: plotseling rekende hij niet meer op mij, hij nam me niet meer terug, dat is logisch. Coach Bölöni bood me toen aan om met hem mee te gaan. Maar Antwerpen weigerde... Daarna, terug naar de reserven: 4 maanden lang hoorde niemand van de club van mij! Toen de transferperiode naderde, werd mij gevraagd om een ​​club voor mezelf te vinden, ik vond een overeenkomst met Panathinaikos. Toen ging Leko naar China... en Antwerpen wilde me niet langer om vrij laten: 'Jij speelt met ons of we blokkeren je!' , je zult zien, ik ga op het strand'... en toen belandde ik bij de club met dit Anderlecht-shirt. Ik had gewaarschuwd dat het voor opschudding zou zorgen op sociale netwerken. Ze geloofden me niet. Daarna hebben we een oplossing gevonden."