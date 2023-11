1-4: Antwerp laat Lierse K. even in de wedstrijd komen maar zet Pallieters vervolgens vlot opzij in de beker

Antwerp heeft ngo eens aangeknoopt met een zege na drie nederlagen op rij. In de beker werd relatief eenvoudig gewonnen van Lierse K. Alderweireld zette de great old op voorsprong en na de gelijkmaker van Van Acker werd het even spannend maar Ilenikhena, De Laet en een own goal zorgden voor de zege.

Antwerp baas

Het was misschien wat wishful thinking om te denken dat de 13e van de Challenger Pro League partij zou kunnen geven aan de beker- en competitiewinnaar van dit jaar maar wedstrijden zoals Knokke-KV Mechelen hebben ons geleerd dat er in het bekertoernooi veel mogelijk is.

Die hoop leek snel in de kiem gesmoord te worden door een doelpunt van Toby Alderweireld van dichtbij. Daarvoor had Vermeeren via doelman De Smet ook al de paal getroffen en enkele minuten na de 0-1 van de kapitein liet Balikwisha de 0-2 liggen.

© photonews

Geel-Zwarte hoop

Lierse wist dat het gebruik zou moeten maken van een zeldzame opportuniteit en die kwam er ook toen De Laet een schot van Van Acker tegen zijn arm kreeg in de 16. Van Acker zette zich zelf achter de strafschop en zette Lierse langszij. Het gaf de thuisploeg hoop en zorgde voor beter voetbal bij de geelhemden.

© photonews

Dubbele voorsprong voor rust

Antwerp moest even bekomen en deed dat door met een prachtige combinatie de 1-2 binnen te werken. Vermeeren, Ekkelenkamp en Muja combineerden zich door het centrum, Ilenkhena moest de bal alleen nog in het lege doel leggen. En enkele minuten later leek de wedstrijd helemaal gedaan toen De Laet het hoogste klom op een corner van Balikwisha en de 1-3 ruststand tegen de touwen kopte.

De thuisploeg kwam als beste uit de kleedkamer en wou zo snel mogelijk de aansluitingstreffer maken. Ocansey was er ook dichtbij maar Lammens bracht redding met de voet. Verder moest Lierse het vooral van plaatsballen hebben die ver over gingen.

© photonews

Own goal

De Great Old behield rustig de controle over de wedstrijdn tegen een team dat niet sterk genog was om hen lang te bedreigen. De Smet hield Alderweireld eerst nog van zijn tweede van de namiddag maar na een corner kopte Obbi Oularé de bal ook nog eens knullig tegen de eigen touwen waardoor het laatste beetje hoop helemaal verdween in Lier.

Lierste probeerde nog wel m tegen te prikken via EL Touille en Van Acker maar 1-4 werd uiteindelijk ook de eintstand waardoor de bekerwinnaar een ronde verder gaat.