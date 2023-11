KAA Gent kan pas in het laatste kwartier verschil maken tegen Patro Eisden Maasmechelen

KAA Gent heeft woensdagavond met 1-3 gewonnen van Patro Eisden in de Croky Cup. Een verrast Gent kon pas in het laatste kwartier het verschil maken.

Woensdagavond namen KAA Gent en Patro Eisden Maasmechelen het tegen elkaar op in de zestiende finale van de Croky Cup. Hein Vanhaezebrouck koos voor een sterke elf. Stijn Steijnen wisselde én keer in zijn basiself.

Een groot kwaliteitsverschil was niet meteen te merken. KAA Gent probeerde de wedstrijd in handen te nemen, maar Patro Eisden liet zich niet makkelijk doen. De ruimtes werden klein gehouden en er werd zeer weinig weggegeven.

Toch moest de thuisploeg op het halfuur onder de druk bezwijken. Tarik Tissoudali trapte de 0-1 plots staalhard tegen de netten. De ploeg van Stijn Stijnen kon achtervolgen.

Gift Orban kwam even later nog oog in oog met doelman Jordi Belin, maar kon niet goed genoeg op doel afwerken en de bal werd in hoekschop geduwd. Hetzelfde gebeurde op slag van rust met Orban, zo liet hij de 0-2 tot twee keer toe liggen.

Meteen na rust deed Moussa het Patrostadion ontploffen. Hij kopt een voorzet van Stef Peeters tegen de netten. We kregen terug een wedstrijd. Even later floot scheidsrechter Ken Vermeiren een terugspeelbal in het voordeel van de thuisploeg. De bal werd maar net van de lijn gehaald.

Stijn Stijnen moet nogal een speech gegeven hebben. Zijn troepen gingen er in de tweede helft vol voor. Toch kwam KAA Gent na 77 minuten terug op voorsprong. Hong kon na een kort passje van Tissoudali de bal binnen tikken.

Een drietal minuten later knalde Sven Kums de 1-3 op de borden met een geweldige afstandsschot. Na dit doelpunt kregen twee Patro-spelers geel voor protest, en ook coach Stijnen kon er absoluut niet mee lachen.

Zo eindigde de wedstrijd ook op 1-3 voor KAA Gent. Het zijn de Buffalo's die zich dus plaatsten voor de achtste finales van de Croky Cup.