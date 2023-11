Bekernederlaag met heel zure nasmaak: "Ik waande me weer in de amateurreeks"

Bij Patro Eisden Maasmechelen gaat het even duren vooraleer ze de bekernederlaag tegen KAA Gent helemaal verteerd hebben. De scheidsrechterlijke leiding kreeg er duchtig van langs.

Niet enkel trainer Stijn Stijnen was woedend, ook zijn spelers waren niet blij. Het handsspel van Tissoudali bij de 1-2 was het grootste discussiepunt. "Net op een moment dat we nadrukkelijker de countermogelijkheden vonden, werden we dus onterecht gekortwiekt”, vertelde kapitein Wouter Corstjens aan HBvL.

“We waren niet slecht aan de wedstrijd begonnen. We kregen via Hadj-Moussa zelfs het eerste kansje. Nadien ondergingen we de wedstrijd. Normaal tegen dit sterke Gent dat uiteindelijk met een verdiende 0-1 voorsprong de rust in trok.”

Patro kon na de rust gelijkmaken, maar dan kwam die bewuste fase. "Net toen we steeds gevaarlijker werden viel dus die 1-2. Voordien was er ook al die strafschopfase waarin Stef Peeters onderuit gehaald werd. Onbegrijpelijk wat een niveau van wedstrijdleiding. Ik waande me plots weer in de amateurreeks”, besloot Corstjens.