Kums zit alweer met zelfde zwaar dilemma als vorig seizoen: "Misschien wordt het een heel lange vakantie"

Sven Kums lijkt zijn tweede jeugd te beleven. Hij is weer de draaischijf als vanouds bij KAA Gent en amuseert zich duidelijk op het veld. Maar denkt Gent ook zo over de 36-jarige ouderdomsdeken, die maar een contract voor één seizoen heeft.

Kums is één van de jongens die alles speelt. "maar ik doe niets gek: ik ga op tijd slapen en hou me fit", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Zolang ik het kan, wil ik gewoon zo veel mogelijk spelen. Ik ben niet zozeer bezig met mezelf nog eens te willen bewijzen."

Kums wil zich amuseren. "Je weet ook nooit wanneer het gedaan kan zijn door een ernstige blessure. Ik heb nog niet beslist of ik na dit seizoen verder ga, dat hangt niet alleen van het fysieke af. Zolang ik het graag doe – dat is nu wel het geval, we hebben ook een leuke ploeg – blijf ik graag voetballen."

Maar Gent moet hem dus een nieuw contract voorschotelen en verleden seizoen duurde dat lang. "We zullen wel zien of Gent met mij verder wil. Misschien wel iets sneller dan vorig jaar, zodat ik weet waar ik aan toe ben en of ik op vakantie kan (lacht)."

"Alhoewel, het kan ook een lange vakantie worden, dat weet je nooit. Ik ben er eigenlijk echt nog niet mee bezig en doe gewoon mijn ding op en naast het veld."