Club Brugge pakt de cadeautjes van Beerschot uit en stoot makkelijk door in de Beker van België

Club Brugge heeft zich zonder problemen geplaatst voor de 1/8e finales van de Beker van België. Het blikte Beerschot al voor de rust in.

Club Brugge had het vorig seizoen bijzonder lastig met het paars-witte Patro Eisden in zijn eerste ronde van de Beker van België. Dat wilde het tegen het paars-witte Beerschot niet herhalen.



Gelukkig voor Club hielp Beerschot wel een handje. Thiago snoepte na drie minuten de bal af van Tolis op het middenveld, liep door tot in de zestien en knalde binnen vanuit een scherpe hoek.Beerschot was echter niet van slag, Mignolet moest Reyners met een knappe redding van de gelijkmaker houden.

De thuisploeg drukte Club een kwartier achteruit, maar gaf het daarna helemaal weg. Cagro speelde de bal terug tot bij doelman Matijas, maar had Skov Olsen niet gezien. De Deen kon oppikken, Matijas omspelen en de 0-2 binnen leggen. Daarna ging het bijzonder snel.

Odoi kon er op het halfuur al 0-3 van maken op een hoekschop van Skov Olsen. Vetlesen knalde de 0-4 twee minuten later binnen op aangeven van Skov Olsen en de Deen zorgde met een mooi schot van buiten de zestien voor de forfaitscore voor de rust.

Overbodige tweede helft

De tweede helft had logischerwijze niet veel meer om het lijf. Beerschot bleef cadeautjes uitdelen, Thiago kon een terugspeelbal van Matthys op Matijas onderscheppen en Vetlesen zijn tweede van de avond aanbieden.

Beerschot probeerde nog wel een eerredder te maken, maar Mignolet bedreigen lukte niet. Club Brugge gaat zo moeiteloos door naar de 1/8e finale en tankte wat vertrouwen voor de topper tegen Union zondag. Beerschot moet snel de knop omdraaien, zondag kan het revanche nemen tegen Club NXT.