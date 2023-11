Ongelooflijk: Andreas Skov Olsen, het fenomeen van Club Brugge

Club Brugge stoot door in de Croky Cup na een 0-6 overwinning tegen Beerschot. Hier zorgde Andreas Skov Olsen helemaal zelf voor.

Skov Olsen speelde donderdag maar één helft tegen Beerschot, en was toch dé uitblinker van de avond. Op 45 minuten tijd zorgde de Deen voor twee assists en deed hij de netten ook twee keer trillen.

Een prestatie om u tegen te zeggen van Skov Olsen, al was het niet de eerste keer dat hij Club Brugge de drie punten kon geven. Sinds het jaar 2000 is hij zelfs de tweede meest beslissende speler van Club Brugge. Dat onderzocht HLN.

Er werd onderzoek gedaan naar de spelers met minstens 50 wedstrijden voor blauw-zwart, en hoe beslissend ze waren of zijn. Hiervoor werd gekeken naar hoelang iedere speler nodig heeft om een doelpunt of een assist te maken.

© Photonews

De resultaten zijn duidelijk. Enkel Carlos Bacca deed het beter dan Skov Olsen nu. Bacca had zo'n 106 minuten nodig per assist of doelpunt. Skov Olsen volgt dus meteen daarna met 123 minuten.

Hij doet wel beter dan Rune Lange (144 minuten), die zijn eerste achtervolger is. Bosko Balaban komt vierde met 152 minuten per doelpunt of assist. Noa Lang, die afgelopen zomer naar PSV trok moet zich tevreden stellen met een vijfde plaats (156 minuten).

In de Belgische competitie doen momenteel enkel Cameron Puertas en Kevin Denkey beter dan hem. Zij hielpen respectievelijk met 11 en 10 doelpunten, Skov Olsen negen.

Op dit moment helpt hij Club nog geweldig goed. Maar met zo'n statistieken mag ja al wel eens dromen van een stap hogerop. Zal Skov Olsen na de wintermercato nog bij blauw-zwart spelen? Op dat antwoord zullen we nog even moeten wachten.