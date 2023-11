Doelpunt Club Brugge doet de wenkbrauwen fronsen bij supporters, die ook enorme fout van tv-zender opmerken

Club Brugge nam wel héél vlotjes de maat van Beerschot. Op Het Kiel won het met maar liefst 0-6. En dan moest het in de tweede helft niet eens doorduwen.

0-6. Dat was een evenaring voor Club Brugge van hun record op verplaatsing in de Beker van België. In 1982 wonnen ze met dezelfde score op bezoek bij FC Testelt. Toen nog met Jan Ceulemans aan het kanon onder meer, zolang is het geleden.

Die amateurclub valt natuurlijk in geen enkel opzicht te vergelijken met Beerschot, toch een van de topclubs in de Challenger Pro League dit seizoen. En toch ging het allemaal wel héél erg vlotjes voor blauw-zwart tegen De Mannekes.

De supporters van Beerschot zijn een voorbeeld voor de voetbalwereld. 0-6 verliezen en je toch gewoon blijven amuseren. #beeclu — IMANI🥂 (@ImaniCalus_) November 1, 2023

Bij een van de doelpunten werd het Club Brugge wel érg makkelijk gemaakt, wat dan weer heel wat losmaakte op de sociale media. En achteraf ging ook VTM gruwelijk in de fout, wat ook heel wat mensen op X hadden opgemerkt.