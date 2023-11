Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Stijnen na bekerzege

KAA Gent haalde het met 1-3 op bezoek bij Patro Eisden Maasmechelen. Na de wedstrijd was er wel wat te doen over de wedstrijdleiding. Ook Hein Vanhaezebrouck deed zijn verhaal in duidelijke bewoordingen.

"We hadden verwacht dat het heel stug ging zijn tegen een ploeg die met veel gestalte weinig zou gaan weggeven", aldus Hein Vanhaezebrouck achteraf tegenover Sporza over de wedstrijd tegen Patro Eisden. "Het heeft lang geduurd om het verschil te maken."

"Als ze gepasseerd waren, dan buffelden ze wel iemand onderuit. Als je hun aantal kaarten ziet ... Dat komen we niet vaak tegen moet ik zeggen. Het was zaak om slim te zijn en niet te reageren op wat ze allemaal probeerden."

Georkestreerd vanop de bank

"We moesten rustig blijven. Ze werden gepusht in hun manier van spelen vanuit hun bank. Het was jammer dat we de 1-1 meteen tegenkregen. Na de 1-2 viel snel de 1-3 en was het over. We moesten slim blijven, dat was de opdracht."

"We zijn er heel goed mee omgegaan. Hong is vandaag vijf keer omver gestampt denk ik. Hij reageerde niet, dat zouden er velen wél doen. Ze zochten ernaar bij Patro Eisden Maasmechelen. Iedereen maakt zijn keuzes, maar het was georkestreerd vanop de bank."