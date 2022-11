Simon Mignolet houdt Club Brugge opnieuw recht: "Ik had dit op voorhand voorspeld"

Simon Mignolet was ook tegen Patro Eisden belangrijk tegen Club Brugge. Hij pakte uit met enkele cruciale saves.

Tijdens de reguliere speeltijd had Patro Eisden enkele goede kansen, maar het botste telkens op een sterke Simon Mignolet die uitpakte met enkele knappe reddingen. Vooral de redding op de poging van Sam Valcke een paar minuten voor het einde van de 2e helft was cruciaal. "Dat is gewoon mijn job", bleef Mignolet meteen na de wedstrijd voor de camera bescheiden.

"Ik had op voorhand voorspeld dat dit zou gebeuren", verwees Mignolet naar de moeilijke wedstrijd. "Als je naar zo'n ploegen komt, weet je dat ze ethousiast zullen zijn. Ook het publiek ziet erachter en dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd kan worden. Zeker als je niet snel kan scoren."

Club had het moeilijk om aan kansen te komen. "Ze gaven weinig ruimte en dan is het belangrijk om uit de kleine gaatjes die ze geven, kansen te puren", ging Mignolet verder. "Dat lukte in deze wedstrijd niet. Dus dat is een puntje waar we nog aan moeten werken."

Uiteindelijk gaat Club door naar de volgende ronde in de Beker van België. "In het 1e duel is het vooral belangrijk dat je wint. Het maakt niet uit hoe en uiteindelijk ben ik blij dat we nog altijd in de Beker zitten", besloot Mignolet.