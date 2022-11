Daknam krijgt nog eens eersteklasser over de vloer: KVM legt er vijf binnen en is kort na rust al zegezeker

Veel enthousiasme op Daknam voor het bezoek van KV Mechelen. Dat legde vijf keer de bal tegen de netten en kende geen genade op weg naar de achtste finales van de Beker van België.

Op Daknam mocht dus nog eens een eersteklasser verwelkomd worden en gedroomd worden van de glorieperiode als Lokeren zijnde. Deze affiche bracht dan ook aardig wat volk op de been: 4180 toeschouwers. Het enthousiasme van de thuissupporters werd ook overgebracht op de spelers, die gretig aan de aftrap kwamen en de tweede ballen opeisten in de openingsminuten.

Eens KV Mechelen aan het combineren ging, was het klasseverschil met Lokeren-Temse wel duidelijk. De bedrijvige Schoofs controleerde de pass van Hairemans prima en prikte de 0-1 binnen. Het onmiddellijk afmaken deed KV evenwel niet. Aan de overzijde moest Thoelen zelfs zijn kunnen tonen op een kopbal van Van Moerzeke.

Malinwa duwde niet de hele tijd het gaspedaal in, maar deed de thuisploeg wel erg pijn als het even versnelde. De ploeg uit tweede nationale werd bij de 0-2 helemaal uit verband gespeeld: Malede kon op aangeven van Storm niet meer missen. Kort voordien had Malede na een goede Mechelse combinatie nog op het been van doelman Merckx besloten.

De kans voor Janssen kort na rust gaf de Lokerse burger moed: de middenvelder besloot binnen het bereik van Thoelen. Enige hoop op een comeback werd echter snel in de kiem gesmoord. Malede mocht al te makkelijk de 0-3 maken. Da Cruz deed ook mee aan het Mechelse feestje door de 0-4 heerlijk in de rechterbovenhoek te plaatsen.

Het was voor Malinwa enkel zaak om de wedstrijd alert uit te spelen. Dat deed Thoelen alvast door nog een schot van Van Moerzeke in zijn korte hoek te stoppen. Van Hecke bracht met een intikker nog de forfaitcijfers op het bord. Opdracht zonder enig probleem volbracht voor KV Mechelen, dat bij de laatste zestien zit in de beker.