Rob Schoofs de man (van de match) die met openingsgoal en leiderskwaliteiten gretige start tegenstander halt toeriep

Als KV Mechelen niet al te veel moeite kende met zijn tegenstander in de beker, was Rob Schoofs de man die hier mee voor zorgde en de ploeg aan het draaien kreeg.

KV Mechelen won dan wel vlot bij Lokeren-Temse, het zag er in de eerste minuten niet naar uit dat het van een leien dakje zou gaan. Zoals dat verwacht kon worden ging de amateurploeg bijzonder gretig van start. Lokeren-Temse eiste aanvankelijk ook alle afvallende ballen op. Goed, dat duurde maar een goeie vijf minuten, omdat in de eerste plaats Rob Schoofs zich met de zaken ging bemoeien.

Visie en voetballend vermogen

De middenvelder heeft de voetballende kwaliteiten en de visie om zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Hij was erg bedrijvig en kwam in de eerste helft wel enorm veel aan de bal. Toonde ook de nodige grinta en dat ging al eens gepaard met een ontgoochelende reactie richting ref wanneer een fout op hem niet gefloten werd. Een schot voorlangs was de eerste waarschuwing richting Lokeren-Temse. Later maakte hij dan toch de 0-1.

De rest is geschiedenis: Malinwa kende een makkelijke bekeravond die zonder de bijdrage van Schoofs - onze man van de match - wel eens veel moeilijker had kunnen worden. Doelman Yannick Thoelen was allerminst verrast door de impact van zijn teamgenoot.

Draaischijf

"Rob Schoofs is onze draaischijf, hé. Onze kapitein ook. Hij is zeker iemand die van goudwaarde is voor ons", weet Thoelen hoe belangrijk Schoofs is voor KVM. "Hij heeft het voortouw genomen zoals een kapitein dat moet doen. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn."