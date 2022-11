Defour maakt er na WK voorbereiding van en ziet nog meer bekerzeges zitten: "Kan mooi succesverhaal worden"

Een heuse voorbereiding lonkt voor Steven Defour en zijn mannen. Een zege in de beker werd in afwachting daarvan wel gerealiseerd bij Lokeren-Temse.

"In de eerste helft heeft Lokeren ons af en toe problemen bezorgd. Telkens wij de bal verloren, was er te veel ruimte tussen onze linies. Na de 0-1 liep het tien-vijftien minuten echt niet goed voor ons. Na de 0-2 was het zaak om de bal goed bij te houden en Lokeren erachter te laten lopen en dan kwamen die gaten automatisch", zag Defour hoe de bekerwedstrijd in positieve zin evolueerde voor zijn ploeg.

"Dan hebben wij wel de kwaliteiten, fysiek en technisch, om dat te kunnen uitspelen en om nog een aantal doelpunten te maken", merkt de trainer van KV Mechelen op. "Als de 0-3 valt, weet je dat de hoofden bij Lokeren naar beneden gaan. We hadden tijdens de rust ook tegen de jongens gezegd om zo snel mogelijk die 0-3 te maken, zodat we vertrouwen konden opdoen naar de wedstrijd van zaterdag toe."

Naar Spanje

Dan neemt Mechelen het op tegen Charleroi. Nadien volgt de WK-break. "De spelers krijgen twee weken vrij en dan beginnen we aan een voorbereiding van vier-vijf weken, maar dan in het midden van het seizoen", geeft Defour duiding bij de invulling hiervan bij KVM. "Dat is misschien wel goed om alles op punt te zetten. We gaan ook een week naar Spanje om ons voor te bereiden in een gunstig klimaat."

In 2023 moet dat dan renderen, misschien wel door ver te geraken in de Beker van België. "Het moet wat meezitten met de loting, maar er kan wel een heel mooi succesverhaal in zitten. Daar moeten we nog niet te veel over nadenken. We hebben nu onze job gedaan en de wedstrijd van zaterdag is belangrijk om met een goed gevoel die winterstop in te gaan."