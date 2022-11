Clean sheet voor Thoelen bij terugkeer onder de lat maar geen afspraak bij keepers: "Mechelen een echte bekerploeg"

Yannick Thoelen nam onder de lat plaats woensdag en realiseerde een clean sheet. Een afspraak onder de keepers met het ook op het verdere bekeravontuur is er echter niet bij KV Mechelen.

Belangrijkste was dat de ploeg zich door Lokeren-Temse niet in de luren liet leggen. "We hadden vooraf aangegeven dat er elk jaar wel verrassingen zijn in de beker. We moesten volwassen omgaan met het feit dat zij vooral iets op de counter en op stilstaande fases iets wilden doen. De kwaliteit die we leverden bij onze goals, was wel top. We hebben heel volwassen gespeeld."

Bij momenten verslapte het spel ook wel even. "Dat is het gevaar: je staat 0-1 voor en denkt dat het wel goed zal lopen, maar dan steken zij een tandje bij. Tijdens de rust werd gezegd dat we niet mochten verslappen en moesten doorgaan. Ik vond vooral dat we bij 0-3 even weggedrukt omdat we zelf niet meer druk zetten die we moesten zetten. Met de invallers kwam er terug schwung in."

Tijd om zich voor te bereiden

Thoelen, tweede doelman bij KV, kreeg zelf nog eens zijn kans en hield zijn netten droog met enkele reddingen. "Ik ben zeker heel tevreden. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik probeerde de jongens te helpen en bij te sturen. En de ballen tepakken indien nodig. Ik wist in het weekend al dat ik ging spelen. Ik had dus wel tijd om mij voor te bereiden."

"Je moet die wedstrijd ook gewoon aanpakken zoals een andere, je moet daar geen extra druk op zetten", onderstreept Thoelen ook. "Ik ken mijn kwaliteiten." Er is voorloig geen afspraak gemaakt dat hij alle bekermatchen voor zich mag nemen. In de competitie is het Coucke die de voorkeur geniet. "Ik mocht deze keer spelen. We zullen het wedstrijd per wedstrijd wel bekijken."

Beker een doel

Welke spelers ook op het veld staan, Malinwa wil van die beker wel echt iets maken. "Of we het seizoen nu goed starten of niet, Mechelen is echt een bekerploeg. De beker is sowieso een doel. We willen wel groeien in die beker en met een beetje geluk bij de loting kunnen we misschien wel iets betekenen. Ook omdat we nu een pak beter aan het spelen zijn."