KVM-aanvaller geeft kwalificatie vorm met bevrijdende eerste goals: "Beslissing van coach of ik meer minuten krijg"

Goals kunnen maken blijft van cruciaal belang voor een aanvaller. Dat is bij de offensieve KVM-spelers niet anders. De ban is eindelijk gebroken voor Yonas Malede.

De 22-jarige Israëliër was één van de spelers die van Steven Defour een kans kreeg in de bekermatch bij Lokeren-Temse. "Of de coach mij speciale instructies gegeven heeft? Neen, niet bepaald. Ik doe altijd mijn best en geef het maximale."

Met zijn twee treffers gaf Malede de overwinning van KV Mechelen (0-5) mee vorm. "Voor mijn doelpunten had ik al een prima kans nadat ik een goede pass kreeg van Hairemans. Daar moet ik beter afwerken. Het belangrijkste voor mezelf is wel mijn twee doelpunten. Die geven mij veel vertrouwen, daar ben ik blij mee. Het zijn dan nog meteen twee goals in één wedstrijd."

Lang niet gescoord

Daar had de ex-speler van AA Gent zich vooraf niet meteen aan verwacht. "Het is al drie-vier maanden geleden dat ik nog scoorde in een officiële match. Op de duur wordt alles moeilijk als je zo lang zonder doelpunt zit."

Kunnen de goals van Malede en de zege van Mechelen in Lokeren het begin zijn van een mooi bekeravontuur? "Ik weet niet of de beker een groot doel kan worden. In het begin wel en dan moeten we verder kijken hoe het loopt."

Topvorm komende

Daarnaast is het voor hem zelf ook kwestie om in de competitie te kunnen bevestigen. Als dat lukt, resulteerd dat misschien wel in het vaker krijgen van speelgelegenheid. "Het is de beslissing van de coach of ik meer minuten krijg, maar ik voel wel dat ik goed in vorm zit. Ik voel dat de topvorm komende is."