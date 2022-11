Complete ommekeer en nog ruime score na verlengingen: Charleroi verlaat Le Pairay met zware kater

Een duel tussen twee eersteklassers stond in Le Pairay op het programma: Charleroi ging op het veld van Seraing op bezoek naar kwalificatie voor de achtste finales van de beker. Draaide dat even anders uit voor de Carolo's.

Seraing presenteerde zich aanvankelijk met een veredeld B-elftal, ondanks dat het een Waalse derby betrof. Duidelijk dus dat de strijd om het behoud de hoogste prioriteit is voor de Luikenaars. Charleroi van zijn kant kon evenzeer een opsteker gebruiken en daar moest deze bekermatch voor zorgen.

Even voorbij het kwartier was de eerste grote kans van de avond meteen raak. Bij Seraing konden ze zich wel voor het hoofd slaan. Bunchukov in het bijzonder, want het was zijn balverlies dat aan de basis lag. Morioka lanceerde Heymans en die nam Martin te grazen: 0-1. Evengoed had onmiddellijk de gelijkmaker kunnen volgen, maar Ejaita trapte de voorzet van Conceiçao over.

Charleroi controleert in gesloten eerste helft

De voorsprong voor de bezoekers was wel gewettigd. De Carolo's namen de bovenhand in een weliswaar gesloten eerste helft. Veel verdere kansen waren er dan niet meer te noteren voor rust. Charleroi hield vast aan zijn krappe bonus.

De strijd was nog niet beslist, want Seraing begon best goed aan de tweede periode. Al moest Martin wel zijn kunnen tonen op een schot van Ilaimaharitra. Even voorbij het uur een gevaarlijke fase aan de overzijde, waarbij eerst Vagner trachtte te profiteren van mistasten en uiteindelijk Sissoko over schoot. De 0-2 hing evengoed ook nog in de lucht: Martin wist die op een poging van Gholizadeh te verijdelen.

Invallers geven Seraing kwaliteitsinjectie

Dat zou Charleroi zich nog beklagen, want nadien was het toch weer vooral de thuisploeg - dat ook enkele van zijn betere spelers inbracht - die aandrong en Sambu Marsoni maakte de 1-1. De druk bleef aanhouden, de Zebra's mochten zich gelukkig prijzen dat ze in de slotminuut van de reguliuere speeltijd het doelhout aan hun kant hadden.

Verlengingen dus en daarin voltrok zich dan toch de ommekeer. Vagner was de tweede invaller die kon scoren (2-1). Wanneer Wasinski een voorzet van Abanda in eigen doel werkte (3-1), was het helemaal boeken toe voor Charleroi. Het kon dan enkel nog pijnlijker worden voor de mannen uit het Zwarte Land. Dat gebeurde ook, want Vagner had de smaak van het scoren helemaal te pakken en lukte nog de 4-1.