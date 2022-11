Guillaume François na klinkende bekerzege van Union: "Het team reageerde goed"

Union SG kwam bij Cappellen voor de Beker van België zowaar op achterstand, maar won uiteindelijk wel met 1-7.

Het wedstrijdbegin was niet eenvoudig voor Union. “We slaagden er niet in om in het begin van de wedstrijd een hoger tempo aan te houden dan onze tegenstander”, aldus Guillaume François aan La Dernière Heure.

Na de tegengoal lukte het plots wel en kreeg Cappellen voetballes. “Toen overklasten we fysiek onze tegenstander. In dit soort wedstrijden weten we dat het ingewikkeld kan worden als we de score niet openen. Maar, zoals zo vaak bij Union, reageerde het team goed, waardoor we kregen waar we voor kwamen: de kwalificatie.”

Dat enkele invallers de nodige speeltijd kregen was ook een reden waarom het in het begin niet helemaal lukte. “We maakten enkele foutjes in de organisatie, maar dat is logisch als de spelers niet gewend zijn om samen te spelen. En het moet gezegd zijn dat we tegen een team met veel spirit uitkwamen.”