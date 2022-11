Westerlo mocht lang blijven hopen maar kon niet scoren tegen Genk: "Geen VAR mag niet ons excuus zijn"

Westerlo is er niet in geslaagd om de leider van de competitie uit te schakelen in de beker. De Kemphanen waren zeker niet de mindere van Racing Genk maar gingen toch onderuit.

Een doelpunt op het kwartier van topschutter Paul Onuachu deed Westerlo de das om. De thuisploeg hield Genk aanvallend goed in bedwang maar aan de overkant was het te weinig om zelf te scoren.

"Ze waren het efficiëntste vandaag", is ook Jonas De Roeck eerlijk na de partij. "Ze zitten in de flow en dan gaan de goals er makkelijker in. Ze zijn aanweziger in de box. In de beker kan het snel gaan en als we gescoord hadden, konden we er misschien wel op en over gaan", klinkt het.

"Hebben het de beste ploeg van België lastig gemaakt"

De trainer van Westerlo was dan wel teleurgesteld met het resultaat maar niet met de prestatie van zijn ploeg. "We hebben het de beste ploeg van België toch soms lastig gemaakt door met druk vooruit te spelen. Wouter Vrancken zei dat het hun slechtste wedstrijd van het seizoen was maar dat is ook onze verdienste", klopt hij zich op de borst.

Op het einde claimde Westerlo nog een strafschop na mogelijk hands van Arteaga maar de bal ging niet op de stip. Er was ook geen VAR om de beslissing mogelijks te herzien. "Het is gemakkelijk om te zeggen dat de VAR ons hier had kunnen helpen. Het was een discutabele fase maar de beslissing is genomen door de scheidsrechter. We hebben zelf de kansen gehad om te scoren en dit mag geen excuus zijn", besluit Jonas De Roeck.