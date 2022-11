Westerlo-spelers duidelijk over strafschopfase: "Dat heeft iedereen gezien toch?"

Nacer Chadli was opnieuw van de partij voor Westerlo in het bekerduel tegen Racing Genk. Maar ook de (voormalige?) Rode Duivel kon het tij niet keren nadat Racing Genk op voorsprong kwam na een kwartier.

"We wisten goed genoeg hoe Genk speelde. Ze zijn op dit moment de best voetballende ploeg van België en elke kans die je krijgt moet je dan ook benutten", zucht Chadli na de partij. "We hebben laten zien dat we ook tegen goede ploegen de controle kunnen hebben over het spel. We hebben goede dingen laten zien die we nu moeten meenemen naar het weekend", klinkt het.

Aan het einde van de wedstrijd claimde de thuisploeg een strafschop voor mogelijk hands van Arteaga. Mogelijk? Volgens Chadli was het duidelijk. "Ik denk dat iedereen gezien heeft wat daar gebeurd is toch? Het was gewoon hands. Ik zat zelf op de bank maar heb het gehoord van anderen en beelden gezien. Het is heel jammer dat de scheidsrechter het dan niet ziet, al hadden we zelf ook kansen om te scoren", besluit hij.

Rubin Seigers: "Uitleg van scheids heel vreemd"

Ook verdediger Rubin Seigers vond dat hen een strafschop werd ontnomen en had een gesprek met scheidsrechter Bert Put. "Volgens hem probeerde Arteaga de bal te ontwijken en raakte hij het leer met de schouder. Maar dat vind ik toch heel vreemd. Als je voor de goal staat en de bal gaat in richting van het doel, dan doe je er toch alles aan om een doelpunt net te voorkomen in plaats van uit de weg te gaan?", vraagt hij luidop.