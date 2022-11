Wouter Vrancken over zijn filosofie: "Dat is de verantwoordelijkheid van de trainer"

Wouter Vrancken kreeg afgelopen zomer het half gezonken schip van Racing Genk in handen, maar ondertussen is de situatie helemaal gekeerd.

Wouter Vrancken heeft Racing Genk weer helemaal op de kaart gezet. De club staat aan de leiding in de Jupiler Pro League, met ruime voorsprong op de eerste achtervolgers.

De trainer van de Limburgers gebruikt daartoe de nodige basisprincipes. “Dat niet de tegenstander je grootste vijand is, maar wel je eigen twijfel. Dat mag misschien klinken als een vage inspirational quote, maar het is gewoon wáár: sta je op een voetbalveld voortdurend te aarzelen, dan word je afgestraft”, zegt Vrancken in Humo.

“Ik heb liever dat een speler een verkeerde beslissing neemt en daar met volle overtuiging voor gaat, dan dat hij niet weet wat te doen en maar wat doelloos loopt te breien. Aan dat laatste heb ik een hekel. Een voetballer moet in elke situatie weten wat hij hoort te doen. En dat hij dat weet, daar moet ik voor zorgen. Duidelijkheid: dát is de verantwoordelijkheid van de trainer.”