Mag Bryan Heynen koffers pakken richting Qatar? Genk-kapitein laat zich nog laatste keer uit over mogelijke selectie

In het bekerduel tegen Westerlo kon Heynen niet zijn stempel drukken met een doelpunt of assist maar Racing Genk bekert wel verder.

"Het was geen makkelijke wedstrijd", trapt Heynen na de partij een open deur in. De Limburgers gingen met 0-1 winnen in Westerlo maar trainer Wouter Vrankcen zag zijn ploeg "de minste wedstrijd van dit seizoen spelen." Bryan Heynen beaamt de uitspraak van zijn coach. "We waren niet zuiver genoeg in het laatste deel van het veld."

"Westerlo speelde goed maar we gaan een ronde verder. In de beker telt maar één ding: doorgaan. Of je nu goed hebt gespeeld of niet. Die penaltyfase? Ik heb het zelf niet gezien want stond met mijn rug naar de actie. Toen ik me omgedraaid had, was de fase al voorbij", klinkt het.

Donderdagmiddag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor het aankomende WK. Bryan Heynen zat in de ruime voorselectie en mag dus hopen op een selectie. "Maar ik zal niet teleurgesteld zijn als ik er niet bij ben", besluit de Genk-kapitein.