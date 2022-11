Vrancken eerlijk na nipte overwinning van Racing Genk: "Dit was onze minste wedstrijd van het seizoen"

Net zoals in de competitie, heeft Genk ook in de beker gewonnen van Westerlo. Al ging het niet van een leien dakje voor de competitieleider.

"Dit was onze minste wedstrijd van het seizoen", opent Vrancken scherp op de persconferentie na het bekerduel tussen Westerlo en Racing Genk. De Limburgers wonnen met 0-1 na een vroeg doelpunt van Onuachu maar kwamen verder niet al te vaak aan het Westelse doel van Nick Gillekens.

"Vooral offensief maakten we regelmatig de verkeerde keuze. Maar als puntje bij paaltje komt, telt maar één ding in de beker: je kwalificeren voor de volgende ronde. En dat is ons wel gelukt", klinkt het.

"Westerlo had geleerd van de partij bij ons, het blok goed gezet en als je dan niet die vastberadenheid en beleving toont aan de bal, krijg je een lastige wedstrijd", weet Vrancken. "Aan vermoeidheid lag het niet want we hebben meer recuperatie gehad dan Westerlo. Er was vooral niet genoeg concentratie en overtuiging."

Een lichtpuntje

Wie volgens de Racing Genk-trainer wel een lichtpuntje was, is de Argentijn Matias Galarza. Die verving de zieke Hrosovsky op het middenveld en stond meteen zijn mannetje. "Bij hem zag je wel die goesting terug. Hij was een van de beteren bij ons vandaag en dat is niet makkelijk want veel kansen krijgt hij niet altijd. Deze heeft hij alvast gegrepen", besluit Wouter Vrancken.