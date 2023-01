Onder het toeziend oog van Vincent Kompany maakten Westerlo en Racing Genk er een echt spektakelstuk van

Mooi voetbal, hoge intensiteit en veel doelpunten. Westerlo tegen Racing Genk had alles om ervoor te zorgen dat het een mooie voetbalavond werd.

Bij Westerlo waren er twee wijzigingen. Chadli en Vetokele kwamen in de ploeg. Bij Racing Genk waren er maar liefst vijf wissels te noteren tegenover afgelopen weekend. Aziz, El Khannouss, Paintsil, Munoz en Onuachu kwamen in de ploeg.

Dit allemaal onder het toeziend oog van Vincent Kompany dit met een deel van zijn staf van Burnley was afgezakt naar Het Kuipje. Hadden ze een speler op het oog of wilden ze gewoon genieten van een spektakelstuk?

Eerste helft

Het begin van de eerste helft begon gezapig. Het was Racing Genk dat de bal opeiste en ook direct met de beste kans. De bal kwam bij Paintsil en zie zette perfect voor en Ouattara had de bal maar binnen te leggen. De wedstrijd was nog geen 7 minuten ver en de bezoekers stonden al op voorsprong.

Westerlo was niet onder de indruk en koos resoluut voor de aanval. Foster toonde zich een aantal keren gevaarlijk, maar indien een bal tussen de palen kwam dan stond Vandervoordt pal. Westerlo was de betere ploeg, maar dat was buiten Paintsil gerekend.

De aalsnelle winger profiteerde van een fout in de defensie van Westerlo en verschalkte Bolat. Twee kansen en twee doelpunten. Het ging snel voor Racing Genk. Westerlo was duidelijk even aangeslagen en Racing Genk plooide terug.

De rust was het moment dat Westerlo kon bezinnen.

Tweede helft

Westerlo ging op zoek naar de aansluitingstreffer en koos ervoor om Racing Genk direct onder druk te zetten. Dit loonde al in de 52ste minuut. Een kleine duwfout van Cuesta en de bal ging op de stip. De Cuyper zette zich achter de bal en twijfelde niet. Zo was de aansluitingstreffer een feit.

Westerlo rook bloed en koos resoluut voor de aanval. Racing Genk had het water aan de lippen en ging dan kopje onder. In de 56ste minuut kwam de bal tot bij Van Den Keybus en die haalde uit van juist buiten de grote rechthoek. De kanonskogel was onmogelijk te stoppen voor de doelman van Racing Genk en zo stonden de bordjes terug gelijk.

Wouter Vrancken greep in en bracht Trésor en Sor op het veld. Paintsil liet onmiddellijk nadien zien waarom hij altijd moet blijven staan. Prima actie aan de rechterkant van het veld en de voorzet. Die komt bij Munoz en met een halve omhaal verschalkt hij Bolat. Zo kwamen de bezoekers terug op voorsprong.

Beide ploegen sloegen toen aan het wisselen, maar dit haalde niet het tempo uit de wedstrijd. Zowel Westerlo als Racing Genk gingen op zoek naar een bijkomend doelpunt. In het slot van de wedstrijd ging de bal op de stip voor Westerlo. Dierckx ging neer in het strafschopgebied., maar dit was heel licht. De VAR corrigeerde en zo werd het een vrije trap voor de bezoekers.

Westerlo bleef proberen en zette alles op alles. Van Den Keybus probeerde nog eens met een ver afstandschot, maar dat was het laatste wapenfeit van de thuisploeg. Zo won Racing Genk het spektakelstuk in Het Kuipje.