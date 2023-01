Wouter Vrancken is kritisch voor de arbitrage na het gewonnen duel tegen Westerlo: "Kom op, maat. Waar zijn we mee bezig?"

Racing Genk won uiteindelijk tegen Westerlo, maar kende een moeilijke avond. Het gaf een 0-2 voorsprong eerst uit handen en kreeg twee penaltyfases tegen. Wouter Vrancken was na afloop heel kritisch voor de arbitrage.

"Hier in 't Kuipje is het altijd een spektakel", zei een glimlachende Wouter Vrancken na de wedstrijd tegenover Sporza. "De eerste goal van Westerlo was er eentje in cadeauverpakking", schudt hij zijn hoofd. Het is ongelooflijk hoe je daar zo zeker van bent om de bal op de stip te leggen. Zo'n beslissing laat Westerlo weer in de wedstrijd komen. Jammer."

Vrancken vond de penaltyfase heel licht en in het slot van de wedstrijd ging de bal nogmaals op de stip. "Wanneer de ref op het einde opnieuw naar de stip wijst, dan denk ik: Kom op, maat. Waar zijn we mee bezig?", zegt Vrancken vol ongeloof. Bij die eerste fase zie je van in de tribune dat er niets van aan is. Toch blijft de bal op de stip liggen, heel raar. En dan bevestigen de beelden mijn gevoel bij de tweede fase ook nog eens."

"Het gevoel dat we tekortgedaan waren, gaf ons ook energie", zegt Vrancken. "Maar goed, we hebben drie punten..."