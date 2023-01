OHL verliest in het slot nog 2 punten na een late penalty tegen Eupen

OHL en Eupen hebben gelijkgespeeld. OHL kwam in de 1e helft op voorsprong en leek lang naar de zege tegen Eupen te gaan. Maar in het slot kregen ze nog een penalty tegen.

OHL ging meteen naar voren. Ze kregen al snel enkele kansen via Kiyine, maar zijn schoten misten nog richting. Mendyl was bedrijvig op links en samen met Thorsteinsson kon hij enkele aanvallen opzetten. Telkens kwam de laatste pas er niet goed uit.

Na een half uur kwam er dan toch de verdiende voorsprong voor OHL. Al-Tamari zette zich vanop rechts door en dribbelde de 16 in. Hij trapte richting doel en zijn schot schoot door. Aan de 2e paal stond Thorsteinsson goed opgesteld en die duwde bal met zijn onderbuik de bal in doel.

Daarna bleeft OHL baas. Ze hadden door dat Eupen niet veel ertegenin kon brengen. Enkele minuten voor rust was er wel nog een vlotte combinatie op het middenveld. Nsingi kwam alleen in het strafschopgebied aan de bal, maar verslikt er zich in. Het stond 1-0 bij de rust. Bij Eupen viel er enkel een kopbal van Prevljak na een kwartier te noteren.

Na de rust was er meer evenwicht. De wedstrijd ging goed op en af, maar de meeste kansen waren eerst nog altijd voor OHL. Kiyine en Nsingi hadden mogelijkheden, maar konden Eupen niet echt verontrusten.

Eupen werd wel sterker en een kwartier voor het einde kreeg Prevljak een goede kans, maar Cojocaru en Pletinckx stonden goed op te letten. Even later lette de doelman bij een carambole goed op.

Uiteindelijk kreeg Eupen nog een penalty. N'Dri werd eerst neergehaald, maar dat was zuiver op de bal. Daarna haalde Malinov Gassama neer. Lambrechts twijfelde niet en floot penalty. De VAR checkte eerst nog op buitenspel, maar die was er niet. Prevljak twijfelde niet en trapte de gelijkmaker binnen. Daar bleef het bij.