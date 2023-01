Sofian Kiyine kijkt vooruit na het gelijkspel tegen Eupen: "Het is nog een lang seizoen"

Het was balen voor OHL en Sofian Kiyine, maar de middenvelder van OHL kijkt alweer vooruit. De play-offs halen blijft het doel.

Op het einde van de wedstrijd kreeg OHL nog een penalty tegen. Daardoor werd het alsnog een gelijkspel tegen Eupen. "We verloren 2 punten", verklaarde Sofian Kiyine na de wedstrijd. "Maar we hebben wel een goede wedstrijd gespeeld."

De middenvelder zag wel nog verbeterpunten: "We misten realisme en ook kunnen we geen 90 minuten aan een stuk sterke momenten hebben. Tijdens zwakke momenten moeten we compacter en steviger blijven."

Al bij al bleef Kiyine nog positief na de wedstrijd. "Na de wedstrijd tegen Westerlo (1-2-zege, red.) zitten we nog altijd op een positieve lijn. Het kampioenschap is nog lang en als we consistentie en realiteitszin vinden, kunnen we de top 8 bereiken", besloot hij.