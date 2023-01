Antwerp speelt na vroege goals met zijn geluk maar wint ruim bij gretig KVO en nadert op Union

Antwerp heeft ook zonder zijn fans de verplaatsing naar KVO tot een goed einde gebracht. Union ziet stamnummer 1 zo dichterbij komen. De Antwerpse zege in Oostende mocht ook verwacht worden, al heeft het aan de inzet bij de thuisploeg niet gelegen.

Geen aanwezige Antwerp-fans door een boycot omwille van het aanvangsuur: daar kunt u HIER meer over lezen. De mannen die sportief de klus moesten klaren, waren dezelfden als op de vorige speeldag. Mark van Bommel stuurde een ongewijzigd elftal de wei in. Bij KVO wel drie wijzigingen. De basisplaats van Antwerp-huurling Dwomoh was het meest opvallend. Thalhammer bracht ook Urhoghide en Musayev aan de aftrap.

© photonews

De sportieve ontwikkelingen verliepen naar wens voor Antwerp, want na ruim tien minuten stond het al 0-1. Muja stond aan de tweede paal vrij op een lage voorzet van Michel-Ange Balikwisha en tikte overhoeks binnen. Na twintig minuten voetballen was het opnieuw prijs. Een Antwerpse aanval eindigde bij Janssen, die de 0-2 mooi in de rechterhoek plaatste.

© photonews

Het was nochtans niet zo dat Antwerp heer en meester was. Lopen en werken was het bij KVO, af en toe wat beloftevolle acties in mekaar knutselen ook. Jammer genoeg voor de Kustboys was het tevergeefs verbruik van energie, want eenmaal in de buurt van het doel deden ze er onvoldoende mee. Het kwam wel één keer tot een grote kans: Musayev vergat de aansluitingstreffer voorbij Butez te duwen.

Antwerp laat de 0-3 liggen, KVO de 1-2

Van Bommel had zijn troepen schijnbaar toch meegegeven om het niet te licht op te nemen, want na de koffie waren er Antwerpse kansen bij de vleet. Janssen en Muja kwamen één-op-één met Phillips, Ekkelenkamp kopte op de lat en Balikwisha kon van dichtbij ook niet scoren. Geen van deze fases leverd de 0-3 op en de 1-2 had tussendoor ook gekund. Een foute controle van Ndicka caprioleerde net niet in doel.

Penaltymisser

Een nog grotere gelegenheid om de aansluitingstreffer binnen te prikken volgde na een overtreding van Butez aan zijn doellijn. Bätzner knalde de elfmeter tegen de paal. De herneming ging dan nog een keertje naast, maar op dat moment was het al buitenspel. Antwerp speelde toch met zijn geluk, want Durdov liet het doelhout nog een keertje trillen met een knal op de lat van in de rechthoek.

© photonews

Aan gretigheid geen gebrek bij KVO, aan efficiëntie en een beetje geluk wel. Toch maar die 0-3 maken, dacht invaller Nsimba. De 22-jarige Belg met Angolese roots besliste de match definitief door het leer in de rechterhoek te deponeren. De Great Old heeft zo zijn uitnederlaag bij Union toch al deels kunnen goedmaken.