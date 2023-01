'Radja Nainggolan wijst aanbieding van Belgische club af'

Radja Nainggolan verblijft momenteel in ons land om zich voor te bereiden op een nieuw avontuur.

Vorige week trok Nainggolan richting Italië. Hij passeerde onder andere in Cagliari, waardoor er even gedacht werd dat hij daar weer aan de slag zou gaan.

Nainggolan is ondertussen terug in België en onderhoudt in Antwerpen bij Maluka zijn conditie om klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging.

Volgens Het Nieuwsblad komen er geregeld aanbiedingen van Belgische clubs, maar die wijst Nainggolan telkens resoluut af.