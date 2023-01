Man van de match Janssen draagt weer steentje bij: "Op woensdag om half zeven zullen de stadions nooit vol zitten"

Voor de keuze voor man van de match zijn we uitgekomen bij Vincent Janssen in het treffen van woensdagavond tussen KVO en Antwerp. Echte uitblinkers waren er niet meteen. Janssen was wel vaak betrokken bij aanvallen van Antwerp en zijn 0-2 was uiteraard wel belangrijk.

De Nederlander had voor dat doelpunt niet eens zijn beste voet nodig. "Ik weet dat ik wel wat ik kan met rechts. Als ik echt zou moeten kiezen, kies ik toch voor mijn linkervoet. Calvin Stengs legde 'm goed neer. Ik wist al dat ik 'm in de verste hoek moest plaatsen. Het is fijn als je ook je steentje bij kan dragen door te scoren. Uiteindelijk is dat als spits één van je taken."

Een tweede treffer had ook nog gekund. Kort na de pauze stuitte Janssen op KVO-doelman Phillips. "Dat was wel een belanrijk moment. Ik en Muja een keer één-op-één met de keeper: daar hadden we de wedstrijd moeten beslissen. Zij wilden er na rust nog iets van maken. Als je dan 0-3 kan maken, weet je dat het voorbij is. We komen nog goed weg bij die gemiste penalty."

Niet de eerste keer

Het werd voor Antwerp inderdaad nog moeilijker dan nodig was. "We hebben het aan onszelf te wijten. Het is goed dat je snel 0-2 voor komt, maar je zag dat we nadien iets minder gingen spelen. Dat komt wel vaker voor. Dat moeten we verbeteren, maar uiteindelijk is het belangrijk dat je de drie punten pakt."

"We weten zelf als spelers ook dat we het niet te licht mogen opnemen en natuurlijk legt de coach daar tijdens de rust nog eens de nadruk op", schetst de aanvaller de besprekingen hierover binnen het team. "Uiteindelijk is het een heel belangrijke pot voetbal. Als zij een keertje scoren, weet je dat het toch nog gevaarlijk kan worden. Dat moet je voorkomen."

Druk programma

Dat lukte dus ook en dat is een opsteker met een druk programma in het vooruitzicht. "We wisten dat dit er aan zat te komen en met de beker hebben we er nog twee wedstrijden bij. Dat zijn ook de mooie wedstrijden als voetballer." Zondag zal er al meer sfeer zijn. Die was er in Oostende niet echt, mede door afwezigheid van Antwerpse fans. "Op woensdag om half zeven zullen de stadions nooit vol zitten. Het is zoals het is."