De jeugdwerking van Antwerp komt dit seizoen boven water

Investeren in je jeugdwerking is enorm belangrijk, maar je moet ook geduld hebben. Antwerp begint er stelselmatig de vruchten van te plukken.

Antwerp had na al die jaren in 2de klasse een serieuze inhaalbeweging te maken op het vlak van jeugdwerking en doorstroming naar het eerste elftal. De club investeerde daar serieus in zowel op het vlak van trainers als van infrastructuur. Nu begint het zijn vruchten af te werpen.

Vorig seizoen kreeg Krasniqi zijn eerste speelminuten in de Champions Play-Off tegen Union en in het begin van dit seizoen kreeg hij volop zijn kans. Ondertussen deemsterde hij een beetje weg binnen de selectie van Van Bommel.

Het adept van de jeugdwerking dat dit seizoen het meeste indruk maakte bij Antwerp is natuurlijk Arthur Vermeeren. De defensieve middenvelder kreeg zijn eerste basisplaats op het veld van Club Brugge vlak voor het WK. Sindsdien is hij een onbetwiste titularis geworden en niet meer weg te denken in het basiselftal.

Tegen Union maakte Kobe Corbaine zijn eerste speelminuten en tegen KV Oostende was het de beurt aan Zeno Van Den Bosch. Beide spelers kregen te weinig minuten om ze nu al te beoordelen, maar het toont wel aan dat ze bij Antwerp geloven in hun jeugdige spelers.