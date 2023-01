Van Bommel bespreekt situatie Frey en krappe kern: "Wil alleen spelers die 100 procent gefocust zijn op de club"

De situatie rond Frey blijft aanslepen en dat is geen pretje voor Van Bommel, die met een krappe kern moet werken momenteel.

De vraag is dus nog maar eens gesteld: heeft Michael Frey zijn laatste wedstrijd bij Antwerp gespeeld of niet? "Laat ik het zo zeggen: met een speler die niet honderd procent met zijn hoofd bij de club zit, kunnen we weinig doen. Ik wil alleen spelers die honderd procent gefocust zijn op de club. Dat is bij Frey momenteel niet het geval", schetst Van Bommel de situatie.

De Nederlander zou elke speler nochtans goed kunnen gebruiken. Door omstandigheden is het werken met een hele smalle bank. "Dat is een zorg. We kijken er naar om er eventueel een speler bij te kunnen halen, maar dat is niet zo makkelijk in de januariperiode. Ik ga er niet van uit dat er voor de match tegen Standard een speler terugkomt uit blessure. Des te knapper hoe we daarmee omgaan."

We steken energie in de jongens die er zijn

Zelf wil Van Bommel niet te veel klagen over de breedte van de kern. "Het valt jullie, journalisten, nu op. Mij heb je er voordien nog nooit over gehoord en zo hoort het ook. We steken energie in de jongens die er zijn en die doen het fantastisch. Ga maar na hoe we het in de wedstrijden tegen Gent, Union en Genk hebben gedaan."

"Natuurlijk wil ik graag wat meer spelers. Na de verplaatsingen bij Westerlo en Club Brugge zei ik wel al dat deze groep goed in mekaar steekt", klinkt het nog. Toch een lichtpuntje: op het veld van Oostende pikte met Nsimba zowaar een invaller een doelpuntje mee. "Dat zijn jokerpunten, zoals in fantasy football", grijnst Van Bommel.