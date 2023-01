Normale aanvangsuren gevraagd: boycot van Antwerp-fans kracht bijgezet door helder spandoek

De aangekondigde boycot van de Antwerp-fans in Oostende is een feit. Een helder spandoek maakte duidelijk wat de bekommernissen zijn van de afwezige supporters.

De anders altijd enthousiaste aanhang zakte niet af naar de kust. Het uitvak in de Diaz Arena bleef volledig leeg. Een protestactie vanwege het aanvangsuur: de aftrap werd reeds gegeven om 18u30 en dat in een midweekmatch. Dat maakt het voor de Antwerpenaren quasi onmogelijk om tijdig in het stadion van KVO te geraken.

Geen supporters dus in het bezoekersvak. Wel een niet mis te verstaan spandoek dat daar reeds ruim voor de aftrap hing. Met de tekst: "Altijd en massaal paraat als het om normale uren gaat!" De Pro League weet meteen waar het mee aan de slag moet, als het rekening wil houden met de voetbalfans in België.

© photonews

Na het betreden van het veld door de spelers, was het alvast een opmerkelijk beeld: geen fans maar wel dat spandoek op de achtergrond. Ook zonder de steun van de fans in het stadion moest Antwerp op papier de klus klaren en dat bleek ook op het veld. De nummer 3 uit de competitie miste zijn start alvast niet en leidde na ruim twintig minuten al met 0-2.