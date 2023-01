Thalhammer verwijst naar kansen en voor Van Bommel maakt manier waarop niet uit: "Heb in Italië gespeeld"

Dominik Thalhammer en Mark van Bommel wilden hun team allebei naar winst coachen. Kansen creëren deden zowel KVO als Antwerp. De Great Old versierde er wel meer en trapte ook drie keer tegen de netten. KVO geen enkele keer.

Thalhammer zag dat zijn ploeg al snel op achtervolgen was aangewezen. "De eerste twintig minuten waren niet goed genoeg. Nadien speelden we vaak op de helft van de tegenstander. Er waren grote kansen via Musayev en Durdov, het penaltymoment en daarnaast nog wat kleinere kansen. We hebben goede momenten gekend, maar ook slechte momenten en we hebben nood aan regelmaat."

Scoringsprobleem KVO

Onwaarschijnlijk eigenlijk dat KVO niet scoorde in deze wedstrijd. Zo'n gebrek aan efficiëntie is uiteraard problematisch voor een team dat strijd tegen de degradatie. "Het is een probleem dat we niet scoren. Het belangrijkste is dat we kansen creëren. We hebben ook wat vertrouwen verloren na de voorbije nederlagen. Eén overwinning kan voor de ommekeer zorgen en dan kan alles veranderen."

© photonews

"Ik ben heel erg blij dat we deze wedstrijd winnen, na van Union te hebben verloren", was Mark van Bommel uiteraard zeer te spreken over het resultaat. "We waren fantastisch begonnen en hebben twee hele mooie goals gemaakt. We hadden goede controle tot aan de rust en nadien moet je veel eerder de 0-3 maken. We laten Oostende gevaarlijk worden en zelfs terug in de wedstrijd komen."

Serie A-verleden Van Bommel

Van Bommel haalde voorbeelden aan. "Die penalty komt er na een slordigheid en ongeconcentreerd spelen van ons, je krijgt dan nog die bal op de lat. Ik ga misschien iets raar zeggen: hoe je die overwinning binnenhaalt, maakt helemaal niet uit. Ik heb in Italië gespeeld: als je daar drie punten pakt, staat het hele stadion op de banken."

Die mindset heeft de Nederlandse trainer van Antwerp dus nog altijd. "Zo moet je het ook bekijken. We nemen deze drie punten mee richting de thuismatch van zondag tegen Standard."