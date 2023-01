KAA Gent laat tegen zwart beest Charleroi kans om (even) over Club Brugge naar top-4 te springen liggen

KAA Gent kon voor minstens een paar uur in de top-4 staan, maar dan moest het wel voorbij zwarte beest Charleroi raken in de Ghelamco Arena. Of dat zou gaan lukken?