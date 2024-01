Tot het gaatje: zwaar vertimmerd Union begint 2024 met felbevochten driepunter tegen STVV

Union SG moest met een fel vertimmerd elftal zijn 2024 beginnen met een thuiswedstrijd tegen STVV. Het wilde profiteren van het puntenverlies van KAA Gent en wat druk zetten op RSC Anderlecht. Dan moest er wel gewonnen worden van het stugge STVV en dat bleek een zware klus.

Alexander Blessin moest roteren met hopen, zoveel was duidelijk. Moris, Vanhoutte en Lapoussin waren geschorst, terwijl Amoura, Lazare en Machida op de African Cup of Nations of Asian Cup zaten. En dus moesten er zes nieuwe namen gevonden worden, waaronder doelman Lindner.

Veel wissels aan beide kanten

De bezoekers moesten ook met hun tweede doelman Jo Coppens spelen, want ook Suzuki zit op de Asian Cup. Ook Janssens, Yamamoto en Zahiroleslam kregen een basisplaats en zeker die laatste woog een hele wedstrijd lang op de verdediging van Union.

In de combinatie speelde hij andere spelers vrij en op het kwartier kon hij een kopbal van Hashioka spectaculair in doel verwerken: 0-1, tegen de gang van het spel in. De Brusselaars drukten door, maar het was wachten tot op slag van rusten Sykes op een corner de 1-1 kon binnenwerken.

Zuur puntenverlies voor Union

Zowel in de eerste als de tweede helft moest Wim Smet meermaals naar het scherm gaan kijken op aangeven van VAR Lardot. Soms luisterde hij helemaal niet, zoals na een mogelijke rode kaart voor Castro-Montes. Bij een schwalbe van Nilsson annuleerde hij wél de strafschop voor Union SG.

© photonews

© photonews

Steuckers had ondertussen de 1-2 aan de voet gehad, maar Lindner werd geholpen door Sykes die van de lijn redde. Aan de overkant was Coppens op een vrije trap van Puertas dé held, wat later stond hij ook nog eens pal op een poging van Rodriguez.

Union SG probeerde wel voor de volle buit te gaan, maar zelfs in acht extra minuten leek dat niet te lukken. Bovendien verloor het in het slot van de wedstrijd ook nog eens Puertas met een blessure - hopelijk is dat geen te zware blessure. Een domper om het jaar mee te beginnen dus? Neen, want in minuut 97 kon de ingevallen Kevin Rodriguez na geharrewar alsnog de 2-1 tegen de touwen prikken. De Brusselaars stomen door in de stand, STVV slikt alwéér een doelpunt in de slotfase.