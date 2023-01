Hein Vanhaezebrouck heel kritisch voor zijn spelers: "De omgekeerde wereld" en "Sommigen hebben echt een probleem"

KAA Gent kon in eigen huis niet scoren tegen Charleroi. En dus werd het opnieuw zuur puntenverlies voor de Buffalo's. Hein Vanhaezebrouck was na de wedstrijd enorm kritisch.

"Het was een moeilijke eerste helft, waarbij Charleroi zelfs meer kansjes had dan wij", aldus Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

"We hebben niets gebracht op de flanken. Ze weten wat ze moeten doen, maar ze zijn zelfs niet op de plaats gekomen waar ze belangrijk konden zijn. We hebben kwaliteiten, maar we moeten ze een plaats geven."

Slachtoffer

"We moeten volume en drive hebben, energie en intensiteit kunnen brengen. Een ploeg als Union heeft die energie. Als je dat niet kan brengen, dan heb je een probleem. En dan hebben er bij ons een paar een probleem."

Hij kijkt daarbij vooral naar de ervaren spelers: "Onze jonge gasten wegen misschien nog iets te licht, maar we waren in de eerste helft echt naar hen aan het kijken om het verschil te maken. Normaal mogen zij hun karretje aanhaken, het is de omgekeerde wereld. De ouderen waren niet op niveau, de jongen een beetje het slachtoffer."