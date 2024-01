Debuut in mineur voor Ivan Leko na verlies tegen hekkensluiter Kortrijk

Zaterdagavond debuteerde Ivan Leko met een 0-1 verlies bij zijn nieuwe club Standard. De Luikenaars namen het op tegen KV Kortrijk, de laatste in de stand. Ook de rode lantaarn heeft een nieuwe trainer aangesteld. Freyr Alexandersson moet ervoor zorgen dat "De Kerels" dit seizoen niet degraderen.

Ivan Leko moest het doen zonder een aantal vaste waarden. Bokadi was geschorst en ook Kawabe en O'Neill waren niet beschikbaar. Leko koos voor de tandem Price en Sahabo in het middenveld. Aan de andere kant kon coach Alexandersson niet rekenen op sterkhoeder Vandenberghe in doel.

Het openingskwartier is voor KV Kortrijk. De troepen van Alexandersson kunnen een aantal kansen afdwingen. Op het kwartier krijgt Avenatti een goede kans maar trapt te zwak op Bodart. Standard kon er weinig tegenover zetten.

Na twintig minuten komt Standard meer in de wedstrijd en krijgt de Luikse club ook goede kansen. Op slag van rust is daar dan toch KV Kortrijk. Vanheusden gaat zwaar in de fout en geeft de bal zomaar aan Avenatti. De boomlange spits trapt van buiten de zestien knap binnen.

In de tweede helft laten de kansen lang op zich wachten. Standard heeft het balbezit en de kansen maar kan niet profiteren. Perica kan op het uur vrij koppen maar laat na om de bordjes gelijk te hangen. Standard zocht naar de gelijkmaker maar was onmachtig.