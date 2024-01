Buffalo Bill? Neen, Antonio Bill zorgt voor grote verrassing in Gent tijdens eerste competitiematch van 2024

KAA Gent en KV Mechelen openden het jaar 2024 in de Jupiler Pro League met de laatste rechte lijn richting de play-offs. De Buffalo's mikken op play-off 1 en daarin zo hoog mogelijk raken, Malinwa wil vooral play-off 3 vermijden.

Hein Vanhaezebrouck moet heel wat spelers missen door blessures, de Afrika Cup, de Asian Cup en uitgaande transfers, maar met Daisuke Yokota kon hij ook een inkomende wintertransfer meteen zijn debuut geven. Door het uitvallen van Davy Roef dinsdag stond andere winteraankoop Daniel Schmidt in doel, achterin werd Bram Lagae naar de bank verwezen.

© photonews

© photonews

Daardoor speelden de Buffalo's in een andere opstelling dan we gewoon zijn, met ook wat meer flexibiliteit vereist van de spelers op het veld. Bij Mechelen werd Pflücke op de bank gehouden en kreeg Makau na lange tijd nog eens een kans van nieuwe coach Besnik Hasi.

Gent morst met de kansen

De thuisploeg toonde van meet af aan dat het 2024 wilde inzetten met een goede prestatie en een stevige driepunter. Pieter Gerkens kreeg een paar goed kansen, maar vond Coucke op zijn weg. Verder stond het vizier bij Kums, De Sart en co niet echt goed afgesteld. En zo deden de Buffalo's (te) weinig met hun overwicht.

© photonews

© photonews

Aan de overkant was het wél raak. Met dank wel een beetje aan Gent, want na heel slecht ontzetten van Agbor was het Lauberbach die de paal viseerde en Foulon die van dichtbij moederziel alleen kon binnentikken: 0-1, meteen ook de ruststand in de KAA Gent Arena.

Efficiënt Mechelen zorgt voor verrassing

Na de pauze kregen we een nog scherper Gent te zien, dat echt op zoek ging naar de gelijkmaker. Op het uur leverde dat ook op, met De Sart die prachtig binnentrapte na een lang uitgesponnen aanval. En de thuisploeg wilde erop en erover knallen, maar dat zou niet lukken.

De kansjes die er kwamen werden gemist en op een snelle uitbraak was het aan de overkant de jonge invaller Bill Leeroy Antonio die overhoeks voorbij Schmidt kon werken en zo voor de donderslag bij heldere hemel kon zorgen. Gent kan Union en Anderlecht zien uitlopen later dit weekend, Mechelen springt voorlopig over Standard naar iets veiliger oorden.