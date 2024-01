Club Brugge opent 2024 ook goed in de competitie en zet Westerlo makkelijk opzij

Club Brugge heeft na zijn eerst bekerwedstrijd ook zijn eerste competitiewedstrijd van 2024 gewonnen. Een goal voor en na de rust van Thiago en eentje van Nusa zorgden voor een ruime zege.

Iets meer dan een maand na zijn vertrek bij Club Brugge kwam Rik De Mil al terug naar Club Brugge, als trainer van Westerlo. Hij kent Club Brugge natuurlijk door en door en dat was meteen duidelijk.

Het was zoeken voor Club naar openingen, terwijl Westerlo moeite had om in de buurt van Mignolet te komen. Na 20 minuten had Club de beste kans, een kopbal van Thiago strandde op de paal.

Westerlo kwam daarna wel wat meer opzetten. De Cuyper moest een bal net voor de lijn wegtikken, Madsen krulde net naast. Club nam daarna weer over en scoorde ook. Thiago gleed een voorzet van Zinckernagel binnen.

Thiago en Nusa diepen de score nog uit

In de tweede helft nam Club Brugge het ook meteen weer in handen, zonder dat daar echt grote kansen uit voortkwamen. Het werd wel enkele keren heet voor het doel van Bolat, maar veel reddingen moest hij niet doen.

Iets na het uur kreeg Daci in de zestien dan de bal op zijn opgeheven arm, een penalty voor Club was het logische resultaat. Bolat pakte zijn matige penalty, maar door een rare curve rolde de bal aan de andere kant toch over de doellijn.

Tien minuten voor tijd maakte Club ook nog de derde van de avond. Vanaken lobde de bal over Bolat een leek zijn goaltje mee te pikken, maar Nusa duwde nog net voor de doellijn binnen. Voor de Noor de eerste goal sinds september in de competitie. Piedfort kreeg in de blessuretijd nog zijn tweede ggele kaart.

Dankzij de 3-0 zege verstevigt Club zijn vierde plaats in het klassement, het komt zelfs tot op een punt van nummer drie Gent. Rik De Mil verliest een eerste keer als trainer van Westerlo, dat dicht bij de gevarenzone blijft hangen.