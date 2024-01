Transfer in stroomversnelling: 'Engelse topclub drukt door voor Antonio Nusa'

Antonio Nusa is hét goudhaantje van Club Brugge dit seizoen. De Noorse aanvaller maakte al veel indruk en kan nu een toptransfer versieren.

Tottenham Hotspur flirt nu al even met Nusa, maar ook andere Europese topclubs tonen interesse. Om die reden willen de Spurs nu doorduwen voor de 18-jarige Club Brugge-speler. Dat meldt Fabrizio Romano.

De transferexpert weet ook dat Nusa op dit moment niet wil vertrekken. Tottenham zou Nusa dan bijvoorbeeld wel kunnen kopen deze winter om hem nog tot aan het einde van dit seizoen uit te lenen aan Club Brugge.

🚨⚪️ Understand Antonio Nusa deal will enter into key stages soon as there’s new round of talks scheduled between Tottenham and Club Brugge.



Spurs know about other clubs interest and want to push asap.



🇳🇴 Nusa does NOT want to leave now… but deal could be agreed for July. pic.twitter.com/v3XpAAtNPZ