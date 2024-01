René Vandereycken kruipt in de huid van Clubsupporters en komt tot deze vaststelling

Club Brugge boekte een 3-0-overwinning tegen Westerlo. René Vandereycken denkt er toch het zijne van.

Club Brugge pakte een ruime en verdiende overwinning tegen Westerlo, maar volgens René Vandereycken was het allemaal zonder te schitteren. Geen tegenvallers, maar ook geen uitblinkers in het elftal.

De analist kruipt in de huid van de supporters van Club Brugge en zegt wat hij zou willen zien als fan. “Dan verwacht ik van dit Club Brugge toch nog iets meer in een thuismatch tegen dit Westerlo”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“En toch denk ik dat een supporter die in de tribune zit nog iets meer verwacht in thuismatchen. Zeker als ze snel op voorsprong komen, dan nemen ze vaak wat gas terug. Het grote enthousiasme in de tribunes is er nog niet.”

Club Brugge heeft echter nog een achterstand in te halen op competitieleider Union SG en wellicht zal het dan pas helemaal losbarsten. “Dit is nog niet het grote Club Brugge, maar ze zijn op weg. En dan zal het enthousiasme bij de fans ook wel toenemen, dat is altijd een wisselwerking.”