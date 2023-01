Felice Mazzu vol lof na nieuwe clean sheet en puntendeling in Gent: "Hij maakt al indruk op me sinds ik hier ben"

Charleroi pakte een nuttig puntje op bezoek bij KAA Gent en staat zo alweer iets meer in veiligheid. Bij de Zebra's waren ze achteraf zeker tevreden.

"Ik kan niet anders dan een positief gevoel overhouden aan deze wedstrijd", aldus Felice Mazzu na de 0-0 in de Ghelamco Arena.

"We hebben kansen gehad in de eerste helft en hadden dan misschien zelfs kunnen winnen, maar tegen een ploeg die in volle strijd is voor de top-4 is dit een goed resultaat. De intensiteit en organisatie stonden op punt. Dit is bemoedigend voor het vervolg."

Jongeling maakt indruk

Mazzu was fier met de nieuwe clean sheet en met zijn defensie, met een glansrol voor jonkie Mehdi Boukamir: "Ik wil niet enkel over hem spreken, want mijn hele centrale defensie heeft het heel goed gedaan."

"Maar Mehdi maakt indruk op mij, al vanaf ik hier ben. Hij is bezig met grootse prestaties", klinkt het over de 18-jarige verdediger die uit de eigen jeugd komt en zijn vierde opeenvolgende wedstrijd speelde in de A-kern.