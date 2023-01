Vanhaezebrouck kritisch na magere 0-0 tegen Charleroi: "Geen idee of de VAR dezelfde beelden gezien heeft"

KAA Gent kon in eigen huis niet winnen van Charleroi. Erg sterk was de prestatie van de Buffalo's niet, maar coach Hein Vanhaezebrouck had het ook over de arbitrage.

Bij een vrije trap van Hong beroerde een Charleroi-speler de bal met de arm, maar scheidsrechter Van Damme noch de VAR grepen in. Geen strafschop dus voor Gent. "Ik vond dat we een strafschop konden of moesten krijgen", aldus Hein Vanhaezebrouck achteraf. Verschillende hoeken "Het was een beweging naar de bal en los van het lichaam. Wij hebben de beelden gezien, geen idee of de VAR dezelfde beelden gezien heeft." "De scheidsrechter en lijnrechter hebben het misschien niet gezien, maar de VAR kan toch uit verschillende hoeken kijken. Maar goed, de strafschop is niet gefloten dus kunnen we er niets over zeggen."