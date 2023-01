Club Brugge verliest tegen STVV opnieuw punten na een fout van Mignolet

Club Brugge heeft opnieuw punten laten liggen. In de 2e helft gaf het nog een 0-1 voorsprong uit handen.

In het begin van de wedstrijd moest Club Brugge er eerst nog wat inkomen. Ze leden een paar keer balverlies, maar Sint-Truiden kon er geen echte kansen uit puren. Na enkele minuten kreeg Club steeds meer controle over de bal en over de wedstrijd.

Ook kreeg Club zijn 1e kansen. Mata kon trappen richting doel, maar zijn plaatsbal week af in hoekschop. Na een combinatie via onder meer Odoi kreeg Lang de bal in de 16. De hoek was scherp en Schmidt kon met een hand bij het schot van Lang.

Club bleef controle houden, maar moest ook opletten. Via Bruno kwam STVV er heel snel uit. Hayashi kon trappen richting doel, maar zijn schot ging voorlangs. Enkele minuten later kwam Club verdient op voorsprong. Buchanan met een actie op rechts en een goede voorzet. Janssens voelde de druk van Lang in zijn rug en verwerkte de bal in eigen doel.

Na het doelpunt bleven de mannen van Parker controle houden. Al was enkele minuten voor rust nog een discussiemoment. Hayashi kreeg in het strafschopgebied de bal en Odoi hield hem met 2 handen vast. Hayashi viel op de grond, maar Laforge zag een fout van STVV.

In de 2e helft was STVV scherper uit de kleedkamer gekomen. Ze kregen ook een reuzekans op de 1-1. Koita zette Hayashi alleen voor doel. Die trapte meteen, maar Mignolet was goed uit zijn doel gekomen en bracht redding. Aan de overkant was er een kans voor Nielsen na een aflegger van Yaremchuk. De Deen miste het kader.

De wedstrijd kabbelde wat door, maar STVV kwam toch langszij. Hashioka met een goede voorsprong vanop rechts. Mignolet pakte, maar loste de bal. Bruno profiteerde na de fout van de doelman van Club. Zo kwam er nog meer schwung bij de thuisploeg. Reitz werd verrast door een deviatie van Odoi. Bruno maakte zijn 2e van de avond, maar stond meters buitenspel. Nadien gingen beide ploegen nog op zoek naar een doelpunt, maar het bleef 1-1.