STVV buigt een achterstand nog om in een gelijkspel: "We toonden in het begin te veel respect"

STVV heeft in de 2e helft nog punten van Club Brugge kunnen afsnoepen. Na de rust toonden ze meer enthousiasme en creëerden ze meer kansen.

"In het beginnen toonden we te veel respect tegenover Club Brugge", aldus STVV-trainer Bernd Hollerbach. "Maar na hun goal ging het beter. We toonden meer fighting spirit, geloofden meer in onszelf en hadden meer vertrouwen aan de bal. Tijdens de rust had ik ook gezegd dat we in vorm zijn en ook sterk zijn."

Onder meer Koita was een van de uitblinkers bij STVV. "Hij speelde opnieuw goed en tegen Club Brugge moet je zo'n prestatie koesteren", gaf Hollerbach hem lof. "Het hele team was in de 2e helft geweldig. Het was een fantastische wedstrijd."

"We gingen nog op zoek naar de zege", wist Koita te vertellen. "We kwamen wel 0-1 achter en dan weet je dat het heel moeilijk wordt, maar we bleven erin geloven. Uiteindelijk maakten we nog gelijk, maar spijtig genoeg bleef het 1-1. Dat is een terechte uitslag volgens mij."