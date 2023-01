Hans Vanaken na een nieuw puntenverlies: "Op die manier gaan we punten blijven verliezen"

Club Brugge liet tegen STVV opnieuw punten liggen. Zo kunnen ze al 6 wedstrijden niet winnen. Na de wedstrijd legde Hans Vanaken de vinger op de wonde.

Voor de rust kwam Club Brugge voor, maar na de rust bood STVV meer weerwerk en kregen ze meer kansen. Ook maakte de thuisploeg gelijk. Het bleef daarbij en zo verloor Club opnieuw punten. "We hadden die punten nooit mogen weggegeven hebben en mogen niet met tevreden zijn met het nieuwe puntenverlies", verklaarde Hans Vanaken meteen na de wedstrijd.

"Net als tegen Anderlecht was het opnieuw een weggeefgoal", ging Vanaken verder. "Zo is het natuurlijk moeilijk om te winnen."

"Daarnaast hadden we in de 2e helft ook meer kansen moeten creëren", ging Vanaken verder. "We moesten meer naar een 2e en 3e goal zoeken. Ook moesten we meer doen met de ruimtes die de tegenstander ons gaf, want ze zetten iets meer druk. In de laatste 30 meter moeten we het gewoon beter doen."